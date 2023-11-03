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Aydın'da Zeytin Hırsızı Suçüstü Yakalandı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde jandarma ekipleri tarafından şüpheli bir şahıs çaldığı zeytinlerle suçüstü yakalandı. Jandarma ekipleri, tarımsal ürün hırsızlığının önlenmesi için devriye faaliyetlerine devam ediyor.