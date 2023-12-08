Aydın'da Yunus Ekipleri 61 Aranan Şahsı Yakaladı

Aydın'ın Efeler ilçesinde yunus ekipleri tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde 61 aranan şahıs yakalanırken, ruhsatsız silah, uyuşturucu madde, çalıntı oto ve şase numarası kazınmış motosiklet ele geçirildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri vatandaşın huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sorumluluk bölgesinde suç ve suçlulara geçit vermeyen yunus ekipleri tarafından 1-30 Kasım 2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda aralarında Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlamadan 14 yıl, kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan da 3 yıl 7 ay 22 gün olmak üzere kesilmiş hapis cezası bulunan şahıslarında olduğu toplam 61 aranan şahıs yakalandı. Yapılan uygulamalarda 5 adet ruhsatsız ateşli silah, 11 adet 6136 sayılı kanuna muhalefetten kesici ve delici alet ele geçirildi. 26 farklı şahıs üzerlerinde 194 adet narkotik hap, 5,61 gr metamfetamin ve 3,12 gr esrar olarak tabir edilen uyuşturucu madde ile yakalandı. Uygulamalarda 5 adet çalıntı oto ve şase numarası kazınmış motosiklet sürücüleri ile, 3 kişi de at arabasıyla inşaattan hırsızlık yaptığı malzemelerle birlikte yakalandı. - AYDIN