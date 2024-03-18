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Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Hakkında Adli İşlem Başlatıldı

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Aydın'da jandarma ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında üç ilçede yaptıkları çalışmada uyuşturucu kullanan 6 şüpheli hakkında adli işlem başlattı. İncirliova, Köşk, Söke İlçe Jandarma Komutanlıklarınca yapılan operasyonda şüphelilerin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi ve sağlık kuruluşunda yapılan testlerde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi.

Aydın'da jandarma ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında üç ilçede yaptıkları çalışmada uyuşturucu kullanan 6 şüpheli hakkında adli işlem başlattı.

Edinilen bilgiye göre, İncirliova, Köşk, Söke İlçe Jandarma Komutanlıklarınca uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik faaliyetler devam ediyor. Söke ve İncirliova ilçelerinde şüpheli şahısların üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde (kubar esrar) ele geçirildi. S.Ç, N.B, Y.A, E.O, M.Ç, C.K isimli şüphelilerin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Yakalanan 6 şüpheli hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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