Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı

EFELER, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde motosiklet ve otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Orta Mahalle Tekstil Bulvarı üzerinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.F. idaresindeki 09 AFL 456 plakalı motosiklet Tekstil Bulvarı'ndan Selanik Caddesi'ne dönmek isteyen A.A. yönetimindeki 09 AFE 223 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan motosikletten düşen N.F. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Aydın Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN