Aydın'da terör propagandası yapan 24 şüpheli yakalandı

Aydın'da jandarma ekiplerince terör örgütlerine yönelik Şubat ayında gerçekleştirilen operasyonlarda terör propagandası yapan 24 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde terör ekiplerine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede ekipler, 1-21 Şubat 2024 tarihleri arasında il genelinde silahlı terör örgütlerine yönelik yaptığı operasyonlarda 21'i PKK/KCK, 3'ü TKP/ML olmak üzere terör örgütü propagandası yapan toplam 24 şüpheli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor. - AYDIN