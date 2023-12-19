Aydın'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Aydın'ın Efeler ilçesinde yapılan operasyonda 30 adet sikke ve çok sayıda kültür varlığı ele geçirildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde tarihi eser kaçakçılığına yönelik bir ikamete yapılan operasyonda 30 adet sikke ve çok sayıda kültür varlığı ele geçirildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, tarihi eser kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre ekipler, Ö.Ç. isimli bir şüphelinin ikametinde tarihi eser olduğu bilgisine ulaştı. Operasyon için düğmeye basan ekipler, tespit edilen adrese baskın düzenledi. Yapılan baskında Ö.Ç. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, ikamette yapılan aramada 30 adet sikke, 4 adet kültür varlığı niteliğindeki obje ve 5 adet kıymetli taş ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN