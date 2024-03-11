Aydın'da saman balyalarının altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde üzerine devrilen saman balyalarının altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Olay, Kılavuzlar Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Tekin (72) isimli vatandaş hayvanları beslemek için evinin bahçesinde istiflenen saman balyalarından indirmek istediği sırada devrilen balyaların altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollere Tekin'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Tekin'in ölüm haberi ailesi ve sevenlerini yasa boğarken, cansız bedeni olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN