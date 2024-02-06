Aydın'da Okul Servislerine Denetim

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde okul servislerine yönelik denetim gerçekleştiren jandarma ve polis trafik ekipleri, kurallar hakkında servis sürücüleri bilgilendirildi.

2023-24 Eğitim-Öğretim Yılı'nda ikinci yarıyılın başlaması ile birlikte Aydın Valiliği koordinesinde il genelinde denetimler aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Bozdoğan ilçesinde de okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Bozdoğan İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından ilçe genelinde gerçekleştirilen denetimlerde öğrencileri taşıyan okul servisleri kontrol edildi. Ayrıca öğrencilere de uyulması gereken kurallar anlatılırken, emniyet kemerinin önemine dikkat çekildi.

Konu ile ilgili Bozdoğan Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada "İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığımızca öğrencilerimizin okullarına ve ikametlerine daha güvenli şekilde gidebilmeleri amacıyla okul servislerine yönelik rehberlik ve denetim faaliyeti gerçekleştirilmiştir" ifadeleri yer aldı. - AYDIN