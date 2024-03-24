Aydın'da Jandarma Kadınları Ziyaret Ederek KADES'i Tanıttı
Aydın'ın Söke ilçesinde kadınları ziyaret eden jandarma ekipleri, Kadın Destek Uygulaması'nı ( Kades ) tanıtarak, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturdu.
Söke İlçe Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele Kısım Amirliği Karina bölgesinde çalışan kadınları ziyaret etti. Jandarma ekipleri kadınlara 6284 Sayılı Kanun, KADES uygulaması hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Faaliyette kadınların telefonlarına KADES uygulaması indirilerek durumsal farkındalık oluşturmak amacıyla broşür dağıtımı yapıldı. - AYDIN