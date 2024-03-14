Aydın'da Huzur ve Güven Uygulaması: 4 Şahıs Yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından kent genelinde gerçekleştirilen huzur ve güven uygulaması çerçevesinde 4 bin 146 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 4 şahıs da yakalanarak gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı halkın huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Motosikletli Asayiş ve Trafik Timlerinin katılımı Kimlik Bildirim Sistemi (KBS) ve Kiralık Araç Bildirim Sistemi (KABS) üzerine huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi. 1774 sayılı kanun kapsamındaki yerlerin KBS ve KABS Kontrolü 64 unsur ve 194 personelin katılımı ile yapılırken, uygulamada 4 bin 146 şahıs sorgulandı. Çeşitli suçlardan aranan 4 şahsın yakalandığı uygulamada bin 354 araç, 257 umuma açık yer, 4 AVM, 82 metruk yapı, 85 okul çevresi ve 76 park-bahçe ile 84 işletme kontrol edildi. - AYDIN