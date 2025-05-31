Aydın'da Büyük Organize Suç Operasyonu: 1,1 Milyar TL Hacimli Çeteye Darbe

Aydın'da Büyük Organize Suç Operasyonu: 1,1 Milyar TL Hacimli Çeteye Darbe
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Aydın merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda 1,1 milyar TL'lik işlem hacmine sahip organize suç örgütü çökertildi. 20 şüpheli tutuklandı, çok sayıda mal varlığına el konuldu.

Aydın'da hesaplarında 1,1 milyar TL'lik işlem hacmi tespit edilen organize suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi. Aydın merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan ve aralarında örgüt elebaşının da bulunduğu 20 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Aydın merkezli olarak Muğla, İzmir, Antalya ve İstanbul'da 27 farklı adrese yapılan baskınlarda, aralarında örgüt elebaşı H.Ö.'nün de bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin tamamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, tutuklananlar arsaında baba ve kızının da olduğu öğrenildi.

"Şirinleme Yöntemi"

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin tatil rezervasyonu bahanesiyle işletmelere başvuran kişilerin kart bilgilerini ele geçirdikleri, bu kartlarla haksız kazanç sağladıkları ve paraları "şirinleme yöntemi" adı verilen sistemle kendi hesaplarına aktardıkları belirlendi.

Örgütün, elde edilen yasa dışı gelirleri paravan şirketler aracılığıyla taşınmaz alım-satımı yaparak akladığı, MASAK raporlarına göre 1,1 milyar TL'lik mali hacme ulaştığı tespit edildi.

Operasyonlarda çok miktarda döviz, cep telefonu, dijital materyal ele geçirilirken, şüphelilere ait 484 banka hesabı ile toplam 201,5 milyon TL değerinde 16 taşınmaz, 14 araç ve 1 şirkete el konuldu.

Aydın Valiliği, Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı, Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve MASAK yetkilileri, operasyonun başarıyla tamamlandığını bildirerek, organize suç örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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