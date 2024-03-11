Aydın'da Bin 402 Adet Sentetik Hap Ele Geçirildi

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde şüphelenilerek durdurulan araç içerisinden bin 402 adet sentetik hap ele geçirildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için çalışmalarını 7 gün 24 saat esasına dayalı olarak sürdürüyor. Yunus ekipleri olarak bilinen Motosikletli Polis Timleri de gerçekleştirdikleri devriyelerde suç ve suçlulara göz açtırmıyor. Edinilen bilgiye göre, Denizli Bulvarı üzerinde yaptıkları sabit uygulamada içerisindeki 4 şahsın durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramalarda 25 kutu içerisinde toplam bin 402 adet sentetik hap ele geçirilirken, araçta bulunan şahıslar da gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN