Aydın'da 2 Bin 29 Siteye Erişim Engeli Getirildi

Aydın'da jandarma ekipleri siber suçlarla mücadele kapsamında bilişim sistemleri üzerinden uygun olmayan içerik üreten 2 bin 29 siteye erişim engeli getirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce 01-31 Ocak 2024 tarihleri arasında faaliyetlere devam edildi. Yapılan faaliyetlerde sosyal medya platformları üzerinden "Terör Örgütü Propagandası", "Yasadışı Bahis Suçunu Bilişim Sitemleri Kullanılarak İşlemek", "Müstehcenlik", "Cumhurbaşkanına Hakaret", "6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Kanununa Muhalefet" ve "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanımına Özendirme" suçları kapsamında paylaşımlar yaptığı tespit edilen 48 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem yapıldı. Bilişim sistemleri üzerinden "Yasadışı Bahis", "Müstehcenlik" ve "Fuhuş" içerikli paylaşımlarda bulunan 2 bin 29 internet sitesi engellendi. Ayrıca oltalama (Phishing) metoduyla vatandaşları dolandırmayı veya kimlik bilgilerini ele geçirmeyi amaçlayan 356 adet web sitesine erişimin engellemesi sağlandı. - AYDIN