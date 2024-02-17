Aydın'da 13 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan bir şahsın yakalanması amacıyla yürütülen çalışmada 'bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçlarından aranan ve hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.T. isimli şahsın Çakırbeyli Mahallesi'nde olduğunu tespit etti. Şahıs jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyon ile kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.T. çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN