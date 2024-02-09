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Avcılar'da Kontrolden Çıkan Otomobil Park Halindeki Otobüslere Çarptı

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Avcılar'da meydana gelen kazada kontrolden çıkan bir otomobil, park halindeki özel halk otobüslerine çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Avcılar'da kontrolden çıkan otomobil, park halindeki özel halk otobüslerine çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Avcılar Merkez Mahallesi, Avcılar Kavşağı Esenyurt istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki 34 PJ 4375 plakalı Nissan marka otomobilin sürücüsü M.E. isimli kadın, direksiyon hakimiyetini bir anda kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil park halindeki 34 HO 1440 ve 34 HO 1474 plakalı özel halk otobüslerine çarptı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Araç içinde bulunan ve hafif şekilde yaralanan G.E. de ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza sebebiyle yol üzerinde trafik yoğunluğu oluştu. Öte yandan aracın çekici yardımıyla kaldırılması ile trafik normale döndü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Esenyurt Avcılar Nissan İstanbul Trafik Kazaları 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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