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Atina'da Filistin'e Destek Gösterisine Polis Müdahale Etti

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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken, Atina'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Polis, göstericilere müdahale etti.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen Filistin'e destek gösterisine polis müdahale etti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, Yunanistan'ın başkenti Atina'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Parlamento binası önünde toplanan 300'den fazla kişi, ellerinde Filistin bayrakları taşıyarak, "Refah'tan elinizi çekin" yazılı pankart açtı. Bazı göstericilerin Mısır Büyükelçiliği'nin kapısına tırmanması sonrası polis, gruba göz yaşartıcı gazla müdahale etti. - ATİNA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Filistin İsrail Atina Gazze Uluslararası İlişkiler 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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