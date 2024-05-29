Aziz Yıldırım'ın stadyum projesi! Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu stadı kapasitesi ne kadar olacak?

Aziz Yıldırım'ın stadyum projesi! Fenerbahçe Spor Kulübü'nde, 8-9 Haziran'da yapılacak olağan seçimli genel kurul öncesi başkan adayı Aziz Yıldırım, stat projesinin detaylarını açıkladı. Peki, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu stadı kapasitesi ne kadar olacak? İşte Aziz Yıldırım'ın stadyum projesi haberimizde!

AZİZ YILDIRIM'IN STADYUM PROJESİ

Fenerbahçe'de başkan adaylarından Aziz Yıldırım ve yönetiminin planladığı, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nin kapasitesinin 60 bine çıkarılma çalışmaları kapsamındaki projenin görselleri paylaşıldı.

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Yıldırım, geçtiğimiz günlerde stat projesiyle ilgili yaptığı açıklamada "Nihat Özbağ çalışma yapıyor stadyum için, haftaya sizlere de göstereceğiz. 10 bin kişilik kale arkalarına büyütme geliyor. 1 seneye 60 bin kişilik stat elimizde olacak. Herkes biletini alacak, derneklerle kombine bilet konuşacağız. Gebze de alanımız var, 10 tane çim saha yapacağız. Stadı hem akustik olarak çok güzel hale getireceğiz hem de 60 bin kişi kapasiteye çıkaracağız. Stat eğer yine de yetersiz gelirse stadı yine aynı yerde yıkıp tekrar yaparız. Ama başka yere taşımayız" ifadelerini kullanmıştı.

İşte o projenin görselleri;