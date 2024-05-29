Üye Girişi
Haberler

Türkiye bayan voleybol maçı hangi kanalda? #129342 #128250

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya ve Türkiye arasında gerçekleşecek olan Milletler Ligi voleybol maçının canlı izleme linki yayınlandı. Maçı HD kalitesinde izleyebilirsiniz. Almanya-Türkiye voleybol maçını kaçırmamak için linki takip edin.

2024 Kadınlar Milletler Ligi 2. hafta maçları kapsamında, Filenin Sultanları ABD'nin Teksas eyaletinde dört önemli maça çıkacak. İlk maçlarını Almanya'ya karşı oynayacak olan Filenin Sultanları, Milletler Lig'inde 7. Sırada yer alıyor. Almanya- Türkiye Milletler Ligi maçı canlı izle! ALMANYA- TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI (HD) İZLEME LİNKİ

ALMANYA-TÜRKİYE MİLLETLER LİGİ MAÇI NE ZAMAN?

Almanya- Türkiye Milletler Ligi 2. Hafta maçı 29 Mayıs Çarşamba 22:30'da başlayacak

ALMANYA- TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Almanya- Türkiye Milletler Ligi maçı, TRT Spor Yıldız ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

FİLENİN SULTANLARI 2. HAFTA MAÇ TAKVİMİ

1. 29 Mayıs 2024 22.30 / Almanya-Türkiye

2. 31 Mayıs 2024 03.30 / Sırbistan-Türkiye

3. 1 Haziran 2024 21.00 / Güney Kore-Türkiye

4. 2 Haziran 2024 23.00 / ABD-Türkiye

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Voleybol Türkiye Almanya Gündem Spor Haberler

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a zehir zemberek yanıt: O hançeri 15 Temmuz'da milletin sırtına sapladın

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a zehir zemberek yanıt: O hançeri 15 Temmuz'da milletin sırtına sapladın

 Miçotakis bir kez daha resti çekti: Türkiye'yi ilgilendirmez

Miçotakis bir kez daha resti çekti: Türkiye'yi ilgilendirmez

 Aziz Yıldırım transferi bitirdi! Jose Mourinho imzayı attı

Aziz Yıldırım transferi bitirdi! Jose Mourinho imzayı attı

 Çorum'un Alaca ilçesini sel vurdu! Evler ve tarım arazileri sular altında kaldı

Çorum'un Alaca ilçesini sel vurdu! Evler ve tarım arazileri sular altında kaldı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title