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Ali Koç'un açıklayacağı teknik direktör kim, ne zaman açıklayacak?

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Fenerbahçe'de mevcut başkan Ali Koç, seçim çalışmaları kapsamında kongre üyeleri ile buluştu. Teknik direktör seçimine dair çarpıcı bir açıklama yapan Koç, seçimi kanırsa hangi teknik direktörle çalışacağına ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, Ali Koç'un açıklayacağı teknik direktör kim, ne zaman açıklayacak?

Ali Koç teknik direktör olarak kimi açıklayacak? Fenerbahçe'de mevcut başkan Ali Koç, seçim çalışmaları kapsamında kongre üyeleri ile buluştu. Teknik direktör seçimine dair çarpıcı bir açıklama yapan Koç, seçimi kanırsa hangi teknik direktörle çalışacağına ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, Ali Koç'un açıklayacağı teknik direktör kim, ne zaman açıklayacak? Detaylar...

ALİ KOÇ'UN AÇIKLAYACAĞI TEKNİK DİREKTÖR KİM?

Fenerbahçe'de mevcut başkan Ali Koç, seçilmesi halinde çalışacağı teknik direktör ile ilgili açıklamalarda bulundu. Koç, "İsmail Hoca ile mi devam edeceğiz yoksa yabancı hoca ile mi şunun garantisini verebilirim; Cuma günü seçime girerken hocamızın kim olduğunu net bir şekilde bileceksiniz" ifadelerini kullandı.

YENİ TEKNİK DİREKTÖR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Seçimi kazanması halinde çalışacağı teknik direktör hakkında açıklamalarda bulunan Koç, "İsmail Hoca ile mi devam edeceğiz yoksa yabancı hoca ile mi şunun garantisini verebilirim; Cuma günü seçime girerken hocamızın kim olduğunu net bir şekilde bileceksiniz" dedi.

Ali Koç'un açıklayacağı teknik direktör kim, ne zaman açıklayacak?

İSMAİL KATAL'A ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Teknik direktör İsmail Kartal'ın performansına değinen Koç, "İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin büyük bir değeri. İstatistikleri alt üst etti. 99 puan topladı, 99 gol attı, deplasmanlarda hiç yenilmedi. Bizim önümüzü kesmeye güçleri yetmedi, rakibimizi ittirdiler" ifadelerini kullandı.

"AZİZ YILDIRIM İLE KUCAKLAŞALIM"

Aziz Yıldırım'ın Jose Mourinho ile ilgili yaptığı açıklamalara değinen Ali Koç, "Aziz Yıldırım, Mourinho'yu açıklamış. Gelsin beraber televizyona çıkalım. Kongre öncesi kucaklaşalım" şeklinde konuştu.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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