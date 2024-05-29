UEFA Konferans Ligi Kupasını kim kazandı 2024? #127942

Konferans Ligi'nde Olympiakos ile Fiorentina arasında final maçı oynanıyor. Olympiakos Fiorentina maçı kaç kaç merak ediliyor. Konferans Kupasını kim kazandı 2024?

OLYMPİAKOS - FİORENTİNA MAÇI CANLI YAYIN

Olympiakos Fiorentina maçını EXXEN'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

OLYMPİAKOS - FİORENTİNA MAÇI SAAT KAÇTA?

Olympiakos Fiorentina maçı saat 22.00'de başlayacak.

OLYMPİAKOS - FİORENTİNA MAÇI NE ZAMAN?

Olympiakos Fiorentina maçı bu akşam saat 22.00'de oynanacak.

OLYMPİAKOS - FİORENTİNA MAÇI HANGİ KANALDA?

Olympiakos Fiorentina maçı EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

OLYMPİAKOS - FİORENTİNA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Olympiakos Fiorentina maçı Atina'da, OPAP Arena Stadyumu'nda oynanacak.

KONFERANS KUPASINI KİM KAZANDI 2024?

Olympiakos Fiorentina maçı 0-0'lık eşitlikle devam ediyor.