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UEFA Konferans Ligi Kupasını kim kazandı 2024? #127942

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının finalinde, İtalyan ekibi Fiorentina ile Yunanistan temsilcisi Olympiakos karşı karşıya geliyor. Peki, Konferans Kupasını kim kazandı 2024?

Konferans Ligi'nde Olympiakos ile Fiorentina arasında final maçı oynanıyor. Olympiakos Fiorentina maçı kaç kaç merak ediliyor. Konferans Kupasını kim kazandı 2024?

OLYMPİAKOS - FİORENTİNA MAÇI CANLI YAYIN

Olympiakos Fiorentina maçını EXXEN'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

OLYMPİAKOS - FİORENTİNA MAÇI SAAT KAÇTA?

Olympiakos Fiorentina maçı saat 22.00'de başlayacak.

OLYMPİAKOS - FİORENTİNA MAÇI NE ZAMAN?

Olympiakos Fiorentina maçı bu akşam saat 22.00'de oynanacak.

OLYMPİAKOS - FİORENTİNA MAÇI HANGİ KANALDA?

Olympiakos Fiorentina maçı EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

OLYMPİAKOS - FİORENTİNA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Olympiakos Fiorentina maçı Atina'da, OPAP Arena Stadyumu'nda oynanacak.

KONFERANS KUPASINI KİM KAZANDI 2024?

Olympiakos Fiorentina maçı 0-0'lık eşitlikle devam ediyor.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

UEFA Avrupa Konferans Ligi Yunanistan Konferans Gündem Spor Dünya Haberler

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