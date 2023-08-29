Artvin'de çocuk tüfekle oynarken annesini vurdu

Artvin'in Yusufeli ilçesinde 7 yaşındaki bir çocuk, evdeki tüfekle oynarken kazara annesini vurarak ağır yaraladı. Anne hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

UĞUR İSTANBULLU

Artvin'in Yusufeli ilçesi Köprügören köyünde 7 yaşındaki çocuk, evdeki tüfekle oynarken kazayla annesini vurarak ağır yaraladı. Yusufeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan anne Hacer Büyükkülekçi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Edinilen bilgilere göre; olay, Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Köprügören köyünde meydana geldi. 7 yaşındaki Ö.B. evindeki av tüfeğini kurcalarken silah ateş aldı ve anne Hacer Büyükkülekçi vuruldu. Anne Hacer Büyükkülekçi başından isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Silah seslerini duyan komşuların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirmeleri üzerine köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Anne Büyükkülekçi, olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak Yusufeli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yusufeli Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Hacer Büyükkülekçi, hayatını kaybetti. 4 çocuk annesi Hacer Büyükkülekçi'nin cenazesinin Erzurum'un Aşkale ilçesinde defnedileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.