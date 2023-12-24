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Arnavutköy'de beton santrali silosuna düşen işçinin cenazesi çıkartıldı

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Arnavutköy'de bulunan bir beton santrali silosuna düşen işçinin cenazesi, itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. İşçinin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürülecek.

Arnavutköy'de beton santrali silosuna düşen işçinin cenazesi çıkartıldı.

Hadımköy Ömerli Mahallesi'nde hazır beton üreten Desentaş isimli fabrikada yaşanan olayda Ersin Koran (39) isimli işçi, bakım yapmak için metrelerce yükseklikteki beton santrali silosuna tırmandı. Çalışırken dengesini kaybeden Koran, silonun içerisine düştü. Olayda feci şekilde hayatını kaybeden Koran'ı çıkarmak için ekipler seferber oldu. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda hayatını kaybeden işçi itfaiye yardımı ile düştüğü yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulans ile hastane morguna kaldırılan işçi yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürülecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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