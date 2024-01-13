Arhavi'de Kar Nedeniyle Ağaç Yola Düştü, Sürücü Saniyelerle Kurtuldu

Artvin'in Arhavi ilçesinde kar nedeniyle bir ağaç devrilerek yola düştü. Tam o sırada yoldan geçmeye çalışan sürücü saniyelerle kurtuldu, o anlar ise araç kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, ilçede tarihi Çifte Köprü'yü ve kar manzaralarını fotoğraflamak için bölgeye gitmek için yola çıkan fotoğrafçı Soner Kara, araç içerisinde canlı yayın yaparken bir anda heyelan meydana geldi.

Heyelanla birlikte devrilen ağaç yola düştü, sürücü Soner Kara ise olaydan saniyelerle kurtuldu. Yaşanan o anlar ise saniye saniye görüntülendi. - ARTVİN