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Antalya-Konya karayolunda kar kalınlığı 20 santime ulaştı, araçlar yolda kaldı

3. Sayfa Haberleri

Antalya-Konya karayolunda kar kalınlığı 20 santime ulaştı, araçlar yolda kaldı

Konya'yı Antalya'ya bağlayan Seydişehir-Akseki karayolu 1825 metre rakımlı Alacabel mevkiine kar yağdı.

Konya'yı Antalya'ya bağlayan Seydişehir-Akseki karayolu 1825 metre rakımlı Alacabel mevkiine kar yağdı. Antalya'da etkili olan yağmurun ardından gece 01.00 saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerine kadar aralıklarla devam ederken, kar kalınlığı yer yer 10-20 santimetreye ulaştı.

Akseki'nin Yarpuz Mahallesi yakınlarından itibaren başlayan kar yağışı yaklaşık 15 kilometrelik bölümünde etkili olan kar yağışı nedeniyle Karayolları Alacabel ekipleri çok sayıda iş makinesi ile bölgede çalışmalarına başladı. Karayolları Alacabel ekipleri sürücülerin zor anlar yaşamaması için yolda biriken karı temizleme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi. Bazı uzun araçlar yolda kalırken, ekipler yolda kalan araçlara yardım etti.

Akseki Bölge Trafik ekipleri ise gece saatlerinden itibaren trafikte aksama meydana gelmemesi için yolda güvenlik tedbirleri aldığı ve trafikte herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı bildirildi. Bölgede kar yağışı aralıklarla devam ederken karayolları ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Seydişehir Antalya Konya 3. Sayfa Haberler

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