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Antalya'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Kişi Yaralandı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kazada motosiklet sürücüsüne ve motosiklet sahibine toplamda 15 bin 956 TL ceza uygulandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Ehliyeti olmadığı belirlenen motosiklet sürücüsü ve motosiklet sahibine ayrı aynı 12 bin 978 TL ceza uygulandı.

Kaza; Kasaplar Mahallesi 8520 sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre; seyir halindeki M.Ç.'nin kullandığı 07 BEY 973 plakalı otomobille A.S.'nin kullandığı 07 BKG 423 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü A.S. ve motosiklette yolcu olarak bulunan N.E.E. sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince yapılan kontrolde sürücü belgesi olmadığı belirlenen motosiklet sürücüsüne sürücü belgesiz araç kullanmaktan 12 bin 978 TL, motosiklet sahibine de sürücü belgesi olmayan kişiye araç kullandırmaktan 12 bin 978 TL olmak üzere toplam 15 bin 956 TL para cezası uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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