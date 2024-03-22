Antalya'da motosiklet kazası: Yaralı sürücü acı içinde feryat etti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki motosiklet, karşı şeritten gelerek ara sokağa dönmek isteyen otomobile çarpmamak için frene basınca devrildi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada yaralanan ve daha önce geçirdiği kazadan dolayı kaburgalarında kırık olduğu bildirilen motosiklet sürücüsü acı içinde feryat etti.

Kaza, Bahçelievler Mahallesi Demokrasi Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Rıdvan Aksu'nun kullandığı 07 BBB 692 plakalı motosiklet, karşı yönden Gül Göltaş'ın kullandığı 07 AHD 526 plakalı otomobile çarpmamak için fren yaptığı sırada devrildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Daha önce bir kaza daha geçirmiş

Yaralı motosiklet sürücüsünün önemli bir şeyi olmamasına rağmen acı içerisinde feryat etmesi dikkatlerden kaçmazken, motosikleti almak için gelen bir yakını, yaralı sürücünün daha önce geçirdiği bir kazada kaburgalarının kırıldığını, acısının bundan kaynaklı olabileceğini dile getirdi. - ANTALYA