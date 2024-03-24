Antalya'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza; Side Mahallesi 1607 sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Barış Özdemir'in kullandığı 07 ADE 336 plakalı motosiklet ile Durmuş Ali Sert'in kullandığı 07 VB 211 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan ve sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü olan Barış Özdemir'in hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. - ANTALYA