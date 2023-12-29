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Antalya'da Midibüs Aydınlatma Direğine Çarptı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüs, çarptığı aydınlatma direğini devirdi. Sokağın karanlığa bürünmesine neden olan kazanın ardından araç sürücüsünün, 'Hapşırınca direğe çarptım' dediği bildirildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüs, çarptığı aydınlatma direğini devirdi. Sokağın karanlığa bürünmesine neden olan kazanın ardından araç sürücüsünün, "Hapşırınca direğe çarptım" dediği bildirildi.

Kaza, sabahın erken saatlerinde Barbaros Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Sanayi Sitesi'ne giren Eyüp Deniz'in kullandığı 07 J 2113 plakalı şehir içi midibüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine Sanayi Mahallesi 2009 sokak üzerindeki refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Direğin çarpma sonucu devrilmesi nedeniyle 2009 sokak karanlığa bürünürken, midibüs sürücüsünün olay yerine gelen vatandaşlara "Hapşırınca direksiyon hakimiyetini kaybettim ve direğe çarptım" dediği bildirildi.

Midibüs çekici vasıtasıyla kaldırılırken, devrilen aydınlatma direği ise görevliler tarafından bulunduğu yerden kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Manavgat Antalya Antalya Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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