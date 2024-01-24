Antalya'da Firar Eden Motosikletlere Cezai İşlem Uygulandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde trafik ekiplerince sürücüsü firar eden motosikletlerin birine 11 bin, diğerine ise 16 bin TL cezai işlem uygulandı.

Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, trafikte aykırı olan sürücülere yönelik denetim gerçekleştirmeye devam ediyor. Trafik ekipleri, yaptıkları denetimde gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde plakasız olduğu belirlenen motosiklete dur ihtarında bulundu. Polislerin dur ihtarına uymayan sürücü, ekipleri peşine takıp kaçmaya başladı. Motosikletin peşinden giden ekipler, motosikleti park edilmiş halde bularak sürücüsünün firar ettiğini belirledi. Ekipler, plakasının 07 BFV 148 olduğu belirlenen motosiklete toplamda 11 bin TL cezai işlem uyguladı. Aynı saatlerde İstiklal Mahallesi Mehmet Oğuz Bulvarı üzerinde denetim yapan ekiplerin dur ihtarına uymayan 07 UF 631 plakalı motosiklet sürücüsü, ekipleri peşine takıp kaçmaya başladı. Motosikletin peşinden giden ekipler, motosikleti park edilmiş halde buldu. Ekipler, firar eden 07 UF 631 plakalı motosiklet sürücüsüne trafikte ön kaldırmak, makas atmak, dur ihtarına uymamak, aynasız araç ve boyasız plaka gibi farklı ihlallerden dolayı toplamda 16 bin TL cezai işlem uyguladı.

Öte yandan, trafik ekiplerince ceza yazılan motosikletler bağlanıp çekici yardımıyla otoparka çekilerek trafikten men edildi. - ANTALYA