Antalya'da 96 aranan şüpheli yakalandı

Antalya'da çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 96 şüpheli yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Kepez, Kumluca, Serik ve Demre İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışma çerçevesinde, "Hükümlü veya tutuklunun kaçması, bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma, basit yaralama, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması, kasten öldürme, mala zarar verme ve silahla tehdit, nitelikli cinsel saldırı, hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından arananların da bulunduğu 96 şahıs yakalandı.

25 şüpheli tutuklanırken, 71 şahsın işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - ANTALYA