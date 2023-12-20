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Antakya'da Otomobil Çarpışması: 2 Kişi Yaralandı

20 Aralık 2023 08:10 Güncelleme: 08:12 Abone Ol

Hatay'ın Antakya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve bir otomobil yan devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.