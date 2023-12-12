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Ankara'ya şehit ateşi düştü

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Ankara'ya şehit ateşi düştü Şehidin arkadaşlarına attığı video ortaya çıktı Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Teğmen Eril Alperen Emir'in acı haberi Altındağ ilçesindeki ailesine verildi.

Ankara'ya şehit ateşi düştü

Şehidin arkadaşlarına attığı video ortaya çıktı

ANKARA - Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Teğmen Eril Alperen Emir'in acı haberi Altındağ ilçesindeki ailesine verildi.

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen Eril Alperen Emir'in acı haberi, Altındağ ilçesi Battal Gazi Mahallesi'ndeki ailesine verildi. Şehidin babasının emekli polis olduğu ve saldırıdan hemen önce şehidin annesi ile telefonda konuştuğu öğrenildi. İki kardeşten büyüğü olan şehidin cenaze töreni ise Ahmet Hamdi Aksesi Camii'nde yapılacak. Yarın öğle namazını müteakip cenaze namazının ardından şehit Teğmen Emir'in cenazesi Cebeci Şehitliğinde toprağa verilecek.

Öte yandan şehidin arkadaşlarına attığı bir video ortaya çıktı. Şehidin videoda, "Arkadaşlar ben geliyorum haberiniz olsun. Sıra bana gelirse söyleyin komutana yoldayım" dediği görüldü. Ayrıca şehit Emir, 29 Kasım'da sosyal medya hesabı üzerinden "Yine ölmedim" şeklinde paylaşım yaptığı ortaya çıktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Altındağ Teğmen Ankara Terör 3. Sayfa Haberler

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