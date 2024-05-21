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Ankara'da Vinç Kazasında Hayatını Kaybeden Baba ve Oğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Ankara'da meydana gelen vinç kazasında hayatını kaybeden inşaat işçisi baba ve oğlu, Karşıkaya Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara'da, vinç halatının kopması sonucu üzerlerine tahta parçası düşen ve hayatını kaybeden inşaat işçisi baba ile oğlu son yolculuğuna uğurlandı.

Etimesgut'ta meydana gelen olayda, vinç halatının kopması sonucu baba inşaat işçisi Sıddık Küçükşahin (50), ile oğlu Vefa Küçükşahin'in (24) üzerine tahta parçası düştü. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan baba ile oğlu için Karşıkaya Mezarlığı'nda yer alan Ahmet Efendi Cami'sinde cenaze namazı kılındı. Baba ile oğlun cenazesi, namazın ardından gözyaşları arasında defnedildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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