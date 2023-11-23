Ankara'da uyuşturucu operasyonu: Karı koca gözaltına alındı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde düzenlenen operasyonda karı koca 2 şüpheli gözaltına alındı. Evde yapılan aramada çalıntı tabancalar ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde düzenlenen operasyonda karı koca 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve asayiş ekipleri, T.O'nun ilçe merkezindeki evinde uyuşturucu madde bulundurduğu ve sattığı ihbarı üzerine şüphelinin adresine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada birinin çalıntı olduğu tespit edilen 2 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 55 av tüfeği fişeği, 43 tabanca mermisi, 10 gram kubar esrar ve 19 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan T.O. ve eşinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.