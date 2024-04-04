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Ankara'da Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde çıkan yangınla ilgili 5 şüpheli adliyeye sevk edildi

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Ankara'da Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde çıkan yangınla ilgili soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Yenimahalle ilçesi İvedikköy Mahallesi'ndeki Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde yer alan araç lastikleri ve atıkların bulunduğu alanda çıkan yangınla ilgili İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan A.F.E, A.E.İ, F.E.A, A.E.İ. ve M.E.İ, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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