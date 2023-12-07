Ankara'da gecekondu yangını söndürüldü

Ankara'da gecekondu alevlere teslim oldu

ANKARA - Ankara'nın Altındağ ilçesinde yabancı uyruklu vatandaşların kaldığı gecekondu yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, olay akşam saatlerinde Ankara'nın Altındağ ilçesi Yıldıztepe mahallesinde meydana geldi. Yabancı uyruklu vatandaşların kaldığı gecekondu da sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışması sonrası yangın söndürüldü. Çıkan yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, gecekondu tamamen kullanılmaz hale geldi.

Polis yangınla ilgili inceleme başlatıldı.