Ankara'da bin 125 aranan şahıs yakalandı

Ankara Valiliği, 15- 21 Mart tarihinde il emniyet müdürlüğü ve il jandarma komutanlığınca aranan şahıslara yönelik operasyonlarda bin 125 kişi yakalandığını bildirdi.

Ankara Valiliğinin X hesabından yapılan paylaşımda, 15-21 Mart tarihinde il emniyet müdürlüğü ve il jandarma komutanlığınca aranan şahıslara yönelik operasyonlar gerçekleştirildiğini duyurdu. Buna göre, 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 4, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 28, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 38, 5 yıla kadar hapis cezası olan 319 ve ifadeye yönelik aranan 736 şahıs olmak üzere toplam bin 125 kişi yakalandı. - ANKARA