Mersin'in Anamur ilçesinde yaşanan cinayetin ardından zanlı ve oğlu tutuklandı. Cinayetin sebebi olarak aralarında husumet olduğu iddia edilen kız kardeş ile zanlı arasındaki tartışma gösteriliyor.

Anamur'da kız kardeşini, eniştesini ve yeğenini öldüren zanlı ile oğlu tutuklandı

Mersin'in Anamur ilçesinde kız kardeşi, eniştesi ve yeğenini öldüren zanlı ile oğlu tutuklandı.

Göktaş Mahallesi'ndeki sitede 31 Ekim'de Serap Aktağ (47) ile kocası Murat (50) ve oğlu Ferhat Mücahit Aktağ'ın (21) av tüfeğiyle öldürülmesinin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğünce başlatılan çalışmalar sürdürüldü.

Ekipler, saldırıyla ilgili Serap Aktağ'ın ağabeyi Mustafa T. ile olayla bağlantısı olduğu belirlenen zanlının oğlu Ceyhun T'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba ve oğlu, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Adana'da yaşadığı öğrenilen Mustafa T. ile aralarında husumet olduğu iddia edilen kız kardeşi Serap Aktağ arasında tartışma çıkmış, tartışma sırasında av tüfeğiyle vurulan Aktağ ile kocası ve oğlu hayatını kaybetmişti.