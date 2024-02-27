Amasya'da tır devrildi, sürücü yaralandı
Amasya'nın Suluova ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan tır, yola yan yatarak devrildi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Amasya'nın Suluova ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan tır, yola yan yatarak devrildi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye, göre Çeltek Mahallesi'nde altgeçitten geçen Mehmet K. yönetimindeki 27 L 6519 plakalı tır, altgeçit çıkışında kontrolden çıkarak yan yatıp devrildi.
Kazanın bildirilmesi üzerine polis, acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AMASYA