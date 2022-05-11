Amasya'da iki ev yandı - Haberler

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Amasya'da iki ev yandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Amasya'da iki ev yandı

Amasya'nın Ziyaret beldesinde meydana gelen yangında iki ev hasar gördü.

AMASYA (İHA) - Amasya'nın Ziyaret beldesinde meydana gelen yangında iki ev hasar gördü.

Geç saatlerde iki katlı ahşap evden yükselen dumanı gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede bitişikteki eve sıçrayan alevlere ilk müdahaleyi Ziyaret Belediyesi itfaiye ekipleri yaptı. Amasya Belediyesi ekiplerinin de destek olduğu çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı.

Evlerde büyük çaplı maddi hasara yol açan yangında dumandan etkilenen bir vatandaşın tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Söndürme çalışmalarını Ziyaret Belediye Başkanı Mehmet Uyanık da takip etti. - AMASYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye, Amasya, 3. Sayfa, Haberler

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