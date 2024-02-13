Alzheimer hastası yaşlı kadın sağ olarak bulundu

Ordu'nun Ünye ilçesinde kendisinden 4 gündür haber alınamayan Alzheimer hastası yaşlı kadın, arama çalışmalarının ardından sağ olarak bulundu.

Olay, ilçeye bağlı Tekkiraz Mahallesi'nde 8 Şubat tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yeniköy Sokak'ta bulunan evinden ayrılan Alzheimer hastası Fatma Pelit (87) geri dönmeyince ailesi arama çalışması başlattı, ardından kayıp ihbarında bulundu. Bunun üzerine AFAD, Ordu KATAK Arama Kurtarma Ekibi ve ilçe jandarma ekipleri 11 Şubat tarihinde arama çalışması başlattı. Çalışmaların ardından yaşlı kadın dün (12 Şubat) evinden yaklaşık 2,5 kilometre uzaklıkta fındık bahçesinde sağ olarak bulundu. Ekipler tarafından sağlık kontrolünden geçirilen Fatma Pelit'in durumunun iyi olduğu belirlendi.

Yaşlı kadın, tedavilerin sağlanması için Ünye Devlet Hastanesine sevk edildi. - ORDU