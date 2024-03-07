Alanya'da yapılan trafik uygulamasında 101 araca 189 bin 15 TL ceza kesildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı genel trafik uygulamasında 101 araç ve sürücüsüne 189 bin 15 lira para cezası kesildi.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 6 Mart Çarşamba günü genel trafik uygulamaları yapıldı. Yapılan uygulamalarda 760 araç kontrol edildi. 101 araç ve sürücüsüne toplam 189 bin 15 TL cezai işlem uygulanırken, 5 araç trafikten men edildi. - ANTALYA