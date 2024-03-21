Alanya'da iki gezi teknesini kullanılamaz hale getiren yangın güvenlik kamerasında

Antalya'nın Alanya ilçesinde iki gezi teknesini kullanılamaz hale getiren yangına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Alanya Balıkçı Barınağı'nda bulunan iki gezi teknesinde sabah saatlerinde yangın çıktı. Çıkan yangın itfaiye ekipleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından söndürülürken, iki tekne kullanılamaz hale geldi. İki teknede çıkan yangınla ilgili Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılırken, yangına dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. İskelede bulunan başka bir teknenin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde yangının bir teknede başladığı ve alevlerin yan tarafında duran başka bir tekneye sıçradığı ve alevlerin dakikalar içinde büyüyerek iki tekneyi de sardığı anlar yer aldı. - ANTALYA