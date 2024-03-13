Alanya'da beş yıldızlı otelde yangın çıktı

Antalya'nın Alanya ilçesinde beş yıldızlı otelde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi. Yangının sezona hazırlık için tadilat yapıldığı sırada çıktığı öğrenildi.

Alanya İncekum Mahallesi'nde 5 yıldızlı bir otelin dış cephesinde başlayan yangını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Belirtilen adrese gelen ekipler, alevlere müdahalede bulundu. Henüz sezon açılmadığı için kapalı olan oteldeki yangın, kısa sürede kontrol altına alındı. Otelin dış cephesinde maddi hasar meydana gelirken, dumandan 3 kişinin etkilendiği bildirildi. Yangının tadilat yapıldığı sırada çıktığı öğrenildi. - ANTALYA