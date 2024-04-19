Alanya'da 250 Aranan Şahıs Yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde 28 Şubat-18 Nisan tarihleri arasında polis ve jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda toplam 250 aranan şahıs yakalandı.

Alanya'da 28 Şubat-18 Nisan tarihleri arasında emniyet bölgesi sorumluluk alanlarında hapis cezası sebebiyle 22'si hırsızlık, 25'i dolandırıcılık, 12'si cinsel saldırı, 10'u narkotik, 9'u yağma 7'si kaçakçılık ve organize suçlar ve 51'i diğer suçlardan olmak üzere aranan toplam 136 şahıs yakalandı. Aynı tarihlerde jandarma bölgesi sorumluluk alanlarında hapis cezası sebebiyle 14'ü hırsızlık, 17'si narkotik, 11'i kaçakçılık ve organize suçlar, 6'sı siber suçlar, 2'si cinsel saldırı ve öldürme, 1'i yağma ve 60'ı diğer suçlar olmak üzere aranan toplam 114 şahıs yakalandı.

Emniyet ve jandarma sorumluluk alanlarında hapis cezası sebebiyle aranan toplam 250 şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi. Ayrıca ifade vermesi için aranan şahıslar kapsamında ise aynı dönemde emniyet bölgesinde 245, jandarma bölgesinde 193 şahıs olmak üzere toplam 438 şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi. - ANTALYA