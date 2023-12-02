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Aksaray'da Özel Halk Otobüsü Kadına Çarptı

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Aksaray'da yolun karşısına geçmek isteyen kadın özel halk otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aksaray'da yolun karşısına geçmek isteyen kadın özel halk otobüsünün çarpması sonucu otobüsün altında kalarak ağır yaralandı.

Kaza, Dere Mahallesi 652 Sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, caddeden karşıdan karşıya geçmek isteyen Fatma B.'ye (54) yoldan geçen A.Y. (56) idaresindeki 68 HO 1088 plakalı özel halk otobüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüsün altında kalan kadın ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı kadın ilk müdahalenin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılırken, sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin inceleme yaptığı kazayla ilgili otobüs sürücüsü ifadesi alınmak üzere gözaltına alınırken, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Aksaray Yaralanma Trafik Kaza 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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