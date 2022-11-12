AK Parti'li kafileyi taşıyan otobüs alt geçide sıkıştı 3. Sayfa Haberleri Aydın'ın Efeler ilçesinde AK Parti'nin toplantısına katılmak için gelen kafileyi taşıyan otobüs alt geçide sıkıştı. Aydın'ın Efeler ilçesinde Ak Parti'nin toplantısına katılmak için gelen kafileyi taşıyan otobüs alt geçide sıkıştı. Olay, Efeler ilçesi Orta Mahalle Çatal Köprü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre AK Parti Aydın teşkilatının Adnan Menderes Üniversitesi'ndeki (ADÜ) etkinliğine katılmak için gelen partilileri taşıyan 09 NK 733 plakalı otobüs, Çatal Köprü alt geçidine geldiği esnada otobüs şoförünün yüksekliği hesaplayamaması sonucu alt geçide sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler otobüsün lastiklerini indirerek sıkıştığı yerden kurtardı. Otobüs kurtarılmasının ardından partililer tekrar otobüse binerek ADÜ'deki etkinliğe doğru yola çıktı. - AYDIN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Adnan Menderes Üniversitesi AK Parti Efeler Aydın 3. Sayfa Haberler

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