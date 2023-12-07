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Ağrı'da Uyuşturucu Operasyonunda Esrar ve Metanfetamin Yakalandı

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Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda, bir şahsa ait ağılda yapılan aramada esrar ve metanfetamin ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 kişi gözaltına alındı.

Ağrı'da uyuşturucu operasyonunda esrar ve metanfetamin yakalandı, 1 kişi gözaltına alındı.

Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler sonucunda, Doğubayazıt ilçesinde, bir şahsa ait hayvanlarını barındırdığı ağılda yapılan aramada, daralı 7 gram esrar, 5 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Olay ile ilgili olarak 1 şüpheli gözaltına alındı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ağrı Valiliği Doğubeyazıt Ağrı Uyuşturucu Gözaltı Operasyon 3. Sayfa Güncel Haberler

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