Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda, bir şahsa ait ağılda yapılan aramada esrar ve metanfetamin ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 kişi gözaltına alındı.

Ağrı'da uyuşturucu operasyonunda esrar ve metanfetamin yakalandı, 1 kişi gözaltına alındı.

Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler sonucunda, Doğubayazıt ilçesinde, bir şahsa ait hayvanlarını barındırdığı ağılda yapılan aramada, daralı 7 gram esrar, 5 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Olay ile ilgili olarak 1 şüpheli gözaltına alındı. - AĞRI