Üye Girişi
Haberler

Ağrı'da Uyuşturucu Operasyonu: 28 Şüpheli Gözaltına Alındı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Ağrı ve Doğubayazıt'ta düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik çalışmalar sonucunda 28 şüpheli gözaltına alındı ve çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ağrı'da, uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik düzenlenen operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ağrı ve Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar doğrultusunda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sokak satıcılarının tespiti ve yakalanması ile uyuşturucu madde ticaretini engellemeye yönelik 10 Temmuz tarihinden beri devam eden teknik ve fiziki takip çalışmalarında tespit edilen 29 sokak satıcısının yakalanmasına yönelik Ağrı Merkez ve Doğubayazıt ilçelerinde 36 ikamet ve iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. 105 ekip, 369 personel, 18 özel harekat ekibi, 6 narkotik dedektör köpeği ve 1 dron ile hava destekli yapılan operasyonda 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Doğubeyazıt Cumhuriyet Narkotik Ağrı Güvenlik Uyuşturucu Operasyon 3. Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 7-8 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! 7 Aralık Masterchef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Masterchef 2023 Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? Masterchef bugün kazananı kim? Hangi Yunan adalarına vizeler kaldırıldı? Vizesiz gidilebilen Yunan adaları hangileri? Yunan adalarına vize var mı, vizeler kaktı mı? Yunanistan ile vize anlaşması detayları! Hudutsuz Sevda CANLI izle! Hudutsuz Sevda 11. Bölüm FOX TV CANLI izle! Gazze'de kaç kişi öldü? İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de kaç kişi hayatını kaybetti? Beşiktaş'ta sakat futbolcular! Hangi futbolcular Fenerbahçe maçında oynayamayacak? Kendi Düşen Ağlamaz 23.bölüm CANLI İZLE! 7 Aralık Kendi Düşen Ağlamaz canlı yayın! Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm izle! Omar Colley Fenerbahçe maçında oynayacak mı, sakatlığı geçti mi? Omar Colley'in sakatlık durumu! Masuaku Fenerbahçe maçında oynayacak mı, sakatlığı geçti mi? Arthur Masuaku'nun sakatlık durumu! ERKON nedir, amacı nedir? ERKON'un hizmetleri neler? Rashica Fenerbahçe maçında oynayacak mı, sakatlığı geçti mi? Milot Rashica'nın sakatlık durumu! Rosier Fenerbahçe maçında oynayacak mı, sakatlığı geçti mi? Rosier'in sakatlık durumu! CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 8 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Güngör Orbak kimdir? Güngör Orbak kaç yaşında, nereli? Güngör Orbak biyografisi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title