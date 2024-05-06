Ağrı'da Husumetli Şahıslar Arasında Silahlı Kavga: 3 Yaralı

Ağrı'da aralarında husumet olduğu öğrenilen şahıslar arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ağrı'da aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen şahıslar yolda karşılaştıktan sonra tartışmaya başladı. Tartışma bir süre sonra büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Silahların ateşlendiği kavgada, M. Ö, M. B, H. K vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan H.K'nin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, olaya karıştığı tespit edilen ve herhangi bir yaralanması bulunmayan Abdiköy Muhtarı İ. Ö. ve M. K. isimli şahıslar polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AĞRI